По факту причинения телесных повреждений стажеру апатитского отдела полиции возбуждено уголовное дело

17 декабря в полицию г.Апатиты в ночное время поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в реанимационное отделение больницы 21-летнего мужчины с травмами головы. Потерпевший был обнаружен без сознания на улице около ночного клуба по улице Ферсмана.

Полицейские в ходе проверки поступившего сообщения установили, что потерпевший в настоящее время работает стажёром по должности полицейского ППС, травмы он получил в нерабочее время, находясь на выходном дне.

Опрошенный персонал ночного клуба пояснил, что 21-летний житель Апатитов пришёл поздно вечером в развлекательное заведение вместе с компанией молодых людей. Около 2 часов ночи посетители покинули клуб, при этом между потерпевшим и людьми из данной компании началась ссора, которая продолжилась на улице.

В настоящее время по факту причинения тяжкого вреда здоровью молодому человеку следователем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причинивших телесные повреждения потерпевшему.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту врио начальника МО МВД России «Апатитский» назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей службе стажера в отделе полиции.