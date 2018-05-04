По факту столкновения патрульных автомобилей ППС и ДПС в Мурманске назначена служебная проверка

Сегодня в Мурманске около 12.00 в районе ул. Гаджиева, 12 произошло столкновение патрульных автомобилей ППС и ДПС УМВД России по городу Мурманску. Оба экипажа спешили на место преступления, получив указание от оперативного дежурного. В результате столкновения двух автомобилей никто не пострадал.

По факту руководством УМВД России по городу Мурманску назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшествия.