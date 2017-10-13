По факту телесных повреждений, полученных жительницей Печенгского района, возбуждено уголовное дело

В ОМВД России по Печенгскому району 1 октября текущего года поступило сообщение о госпитализации с травмой ноги жительницы Мурманска, имеющей временную регистрацию в пос. Раякоски. Полицейские установили, что травму ноги женщина получила, находясь в лесу в районе населенного пункта Раякоски. Женщина и ее муж, который в момент происшествия находился рядом, пояснили, что услышали громкие хлопки, после чего потерпевшая почувствовала резкую боль. Супруги утверждали, что женщина могла получить травму ноги в результате взрыва неизвестного устройства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, однако проведенный осмотр места происшествия версию о взрыве неустановленного устройства не подтвердил, так как полицейские не обнаружили в лесу какие-либо взрывные предметы или устройства. В ходе первоначального осмотра места происшествия также не были обнаружены гильзы или другие следы от воздействия огнестрельного оружия.

По факту 10 октября в отношении неустановленного лица сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются и опрашиваются свидетели происшествия.