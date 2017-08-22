По грудь растёт трава у дома моего

Сегодня в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» специалисты управления Первомайского округа провели проверку качества работы управляющей компании, обслуживающей дома №№ 20, 21 и 22 по улице Героев Рыбачьего.

– По результатам прошлого рейда управляющей организации было вынесено предписание с требованиями скосить траву, как мы видим, работа не выполнена, – рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского округа Сергей Тарасенко. – Будут составлены необходимые документы и преданы на рассмотрение в административную комиссию, руководитель жилищной компании может получить штраф.

Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями. После предупреждений и штрафов многие из них более серьезно относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

При обнаружении нарушений, специалисты округов составляют акты, протоколы, выписывают штрафы. Стоит отметить, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций. Таким образом, должностное лицо обязано оплатить штраф из личных средств.