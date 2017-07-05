По индексу промышленного производства Мурманская область заняла 2 место среди регионов Арктической зоны

По данным мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации за январь-май 2017 года, опубликованным на сайте Росстата, по итогам пяти месяцев текущего года Мурманская область по индексу промышленного производства занимает 9 место в России и 2 место среди регионов Арктической зоны Российской Федерации.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, индекс промышленного производства за данный период по Мурманской области составил 116,6% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем по России – 101,7%