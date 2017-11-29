По инициативе губернатора Марины Ковтун в Мурманскую областную Думу внесен законопроект, направленный на стимулирование рождения первых детей в молодых семьях

По инициативе губернатора Марины Ковтун в Мурманскую областную Думу внесен законопроект о новом ежемесячном пособии по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет в молодых семьях. Ожидается, что ежемесячная денежная выплата станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев. Согласно законопроекту, право на выплату получат женщины (граждане РФ), постоянно проживающие на территории Мурманской области, родившие первого ребёнка в возрасте до 26 лет. Размер выплаты составит 14 тысяч рублей.

В настоящее время в Мурманской области семьям с детьми предоставляется 16 видов социальной поддержки, из них десять – за счет регионального бюджета: единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей (13386 руб. на каждого ребенка); бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям; региональный материнский (семейный) капитал (121612,92 руб.); ежегодная выплата награжденным орденом «Родительская слава» и знаком «Материнская слава» (1000 руб.), а также помощь с учетом доходов: адресная государственная социальная помощь; ежемесячное пособие на ребенка в малоимущей семье; ежемесячная коммунальная выплата многодетным семьям; субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг; единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс (4090 руб.) и ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста трех лет (16130 руб.).

Значимость укрепления института семьи и создания равных возможностей для полноценного развития всех детей подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Особое внимание, отметил Владимир Путин, необходимо уделять молодым семьям. Так, в числе мер по поддержки рождаемости, реализация которых начнется с января 2018 года, – адресная ежемесячная денежная выплата, которая будет предоставляться при рождении первого ребёнка и выплачиваться до достижения им полутора лет.