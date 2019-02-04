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Мурманская область. Арктика04.02.19 10:05

По исковым заявлениям прокуратуры 26 интернет-ресурсов, предоставляющих услуги по покупке водительского удостоверения, были закрыты

В 2018 году в сфере обеспечения безопасности дорожного движения горрайспецпрокурорами Мурманской области в суды общей юрисдикции направлено 134 иска. Судами удовлетворено и прекращено производств ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 122 искам.

Так, прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска в 2018 году был проведён мониторинг сети «Интернет», в ходе которого выявлено 26 интернет-ресурсов, предоставляющих услуги по покупке за определенное денежное вознаграждение водительского удостоверения любой категории без сдачи экзаменов. С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором округа в суд общей юрисдикции направлено 26 административных исковых заявлений о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной. Указанные административные исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены.

В июне 2018 года прокуратурой г.Кандалакши в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кандалакша  выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и дорожной деятельности. На участке автомобильной дороги по одной из улиц в с.Лувеньга отсутствуют конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы), а также дорожные сооружения, являющиеся технологической частью дороги (искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог).

Прокуратурой города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию гп. Кандалакша обязанности в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу профинансировать разработку проектно-сметной документации на строительство дорожного сооружения и конструктивных элементов автомобильной дороги в с.Лувеньга, а также в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу разработать проектно-сметную документацию на строительство дорожного сооружения и конструктивных элементов указанной автомобильной дороги. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

В 2018 году органами прокуратуры области также выявлялись бесхозяйные участки автомобильных дорог.

Так, в июне 2018 года прокуратурой Кольского района в Кольский районный суд направлено исковое заявление к администрации гп. Кильдинстрой о возложении обязанности в течение 5 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу осуществить государственную регистрацию права собственности на автодорогу, расположенную в нп.Зверосовхоз. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Решениями Апатитского городского суда удовлетворены исковые требования прокурора г.Апатиты по 3 исковым заявлениям к администрации г.Апатиты о возложении обязанности направить в территориальный орган федерального органа в области государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав заявление о постановке на учет бесхозяйной вещи - участков автомобильной дороги, а также тротуара.

Кроме того, в сентябре 2018 года прокуратурой г.Апатиты в Апатитский городской суд направлено исковое заявление к администрации г.Апатиты о возложении обязанности в срок до 31.12.2018 принять меры к организации и проведению кадастровых работ и оформлению в установленном действующем законодательством порядке права собственности на земельный участок, занятый под автомобильной дорогой местного значения. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

В анализируемом периоде прокуроры обращались в суд с административными исковыми заявлениями о лишении граждан права управления транспортными средствами. Так, в сентябре 2018 года прокурором Октябрьского административного округа г.Мурманска по результатам проверки в суд направлено административное исковое заявление о прекращении права управления транспортными средствами. Основанием для обращения прокурора в суд послужил факт нахождения гражданина на диспансерном наблюдении у врача–нарколога, с диагнозом, который является противопоказанием для управления транспортными средствами. Решением суда требования прокурора округа удовлетворены.

В 2018 году на основании аналогичных административных исковых заявлений прокуроров Первомайского административного округа г.Мурманска, Печенгского района судами прекращено право управления транспортными средствами в отношении 9 граждан.

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