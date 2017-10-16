По иску прокурора суд обязал образовательное учреждение оборудовать здание системой видеонаблюдения

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ходе проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году выявлены нарушения в деятельности образовательных организаций.

Так, при проверке комплексной безопасности образовательных организаций установлено, что в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» (ЗАТО г. Заозерск) отсутствует система видеонаблюдения, что нарушает права обучающихся несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, родителей и работников образовательных организаций по выявленным нарушениям прокуратурой 31.08.2017 года в Кольский районный суд - постоянное судебное присутствие в ЗАТО г. Заозерск направлено исковое заявление об обязании установить систему видеонаблюдения.

04.10.2017 суд вынес решение обязать муниципальное образовательное учреждение оборудовать здание системой видеонаблюдения в срок до 01.09.2018, а также обязать управление образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО г. Заозерск выделить денежные средства на обеспечение безопасности образовательного учреждения.