По итогам 11 олимпиад определено 20 победителей, причём с результатами по многим предметам существенно выше 50-процентного рубежа

С 11 января по 20 февраля в Мурманской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету в Мурманской области в 2017/2018 учебном году.

К участию в региональном этапе приглашены 1020 победителей и призеров муниципального этапа олимпиады (на 100 человек больше, чем в прошлом году) из 16 муниципальных образований (кроме ЗАТО Островной).

На 30 января 2018 года состоялось 11 олимпиад - по французскому языку, праву, литературе, русскому языку, искусству (мировой художественной культуре), физике, экономике, биологии, астрономии, химии, информатике и ИКТ и олимпиада среди 7 и 8 классов по физике им Дж.К. Максвелла.

Как отмечают участники и члены жюри, задания олимпиад достаточно сложные, набрать большое количество баллов очень непросто. Победителем олимпиады признается участник, набравший наибольшее количество баллов, превышающее 50% от максимально возможных.

По итогам 11 олимпиад определено 20 победителей, причём с результатами по многим предметам существенно выше 50% рубежа.

Наиболее результативными стали олимпиада по литературе, по результатам которой 85,9% от максимально возможного количества баллов получили одиннадцатиклассница из Оленегорска Корнакова Анна и десятиклассница из Мурманского международного лицея, и олимпиада по праву, в которой 77% набрал Артамонов Никита из гимназии № 10 г . Мурманска (10 класс) и 70% - учащийся 11 класса школы № 4 г .Оленегорска Батько Антон.

Среди победителей состоявшихся олимпиад – ребята из разных муниципальных образований региона: г.г. Мурманска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО г.Североморск.

Определены 67 призеров предметных олимпиад, среди которых - ребята из 9 муниципальных образований (Печенгский район, Кольский район, Кандалакшский район, ЗАТО Александровск, г.г.Кировск, Мончегорск, Апатиты, Мурманск и Оленегорск).

Впечатляющий уровень знаний продемонстрировали самые юные участники олимпиады по физике им Дж.К. Максвелла: победитель среди 7 классов Высотин Данил из школы № 22 г . Мурманска набрал 55 баллов из 60 возможных (91,7 %), а Беляев Алексей из Мурманского международного лицея – 50 из 60 баллов (83,3 %). 5 призовых мест заняли обучающиеся 7 и 8 классов из г. Мурманска, ЗАТО г.Североморск и г. Полярные Зори.

Информация о победителях и призерах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике среди 9 классов и олимпиады им. Дж.К. Максвелла среди 7 и 8 классов, а также о победителях олимпиады по информатике и ИКТ среди 9 и 10 классов направлена в Образовательный центр «Сириус» для включения их в состав участников образовательных программ по физике и информатике в марте и апреле 2018 года.