По итогам 2017 года Мурманская область вошла в десятку эколидеров субъектов Российской Федерации

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» на торжественном мероприятии в Торгово-промышленной палате РФ подвела итоги 2017 года – «Года экологии» и обнародовала результаты расчета самого известного и широко обсуждаемого экологического рейтинга субъектов Российской Федерации, поддержанного Фондом президентских грантов.

«Зелёный патруль» представил свою версию «самого позитивного» и «самого негативного экологического события» прошедшего года, «персону года в сфере экологии». На мероприятии присутствовали полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, главы и представители субъектов РФ – лидеры «Экологического рейтинга», руководители профильных министерств и департаментов, а также руководители общественных экологических организаций, деятели науки и эксперты.

По итогам 2017 года Мурманская область вошла в десятку эколидеров, заняв шестое место среди 85 субъектов РФ. Это произошло благодаря таким значимым событиям, как ввод в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии в Заполярье, реализация проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов в Кольском заливе, а также благодаря природоохранным мероприятиям таких промышленных предприятий, как Кольская ГМК, АО «Апатит», «Мурманский морской торговый порт».

Рейтинг публикуется ежеквартально, начиная с 2008 года. При его формировании учитываются такие показатели как состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, ответственность власти, активность общественных организаций, а также ряд других критериев.

Напомним, что по итогам летнего и осеннего рейтинга наш регион впервые за последние пять лет вошел в число самых чистых субъектов Российской Федерации, заняв девятое и шестое место соответственно.