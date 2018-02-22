По итогам 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата в Мурманской области в реальном исчислении снизилась на 0,2%

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2017 год, который размещён на официальном интернет-сайте ведомства.

Как сообщает министерство, по предварительным данным в 2017 году среднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области за истекший год составили 37782 рубля в месяц, что на 4,6% выше уровня 2016 года, в реальном выражении – на 0,3%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 51450 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 4%, в реальном исчислении – снизилась на 0,2%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 49,4 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2017 года на 12,1 млн рублей (на 19,7%) в основном за счёт частичного погашения задолженности в обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП ГВСУ № 3» г.Североморск.

Заработную плату в установленный срок не получил 871 работник в 10 организациях. На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 79 % всей задолженности по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств.