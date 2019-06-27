По итогам 2018 года Кольская АЭС стала победителем конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли»

26 июня высокую награду директору Кольской АЭС Василию Омельчуку в Обнинске вручил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время торжественных мероприятий, посвященных 65-летию атомной энергетики.

«Победа в этом конкурсе – яркое свидетельство высокой ответственности персонала Кольской АЭС. Каждый работник нашей станции так или иначе вносит свой вклад в обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды на всех этапах жизненного цикла предприятия», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Достижения атомной станции в сфере охраны окружающей среды не раз отмечены на престижных Всероссийских конкурсах. По итогам 2018 года Кольская АЭС была признана победителем XIV Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере атомной энергетики». Директор Кольской АЭС был награжден почетным знаком «Эколог года».