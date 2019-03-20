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Мурманская область. Арктика20.03.19 11:30

По итогам 2018 года в Мурманской области отмечается рост поступлений в консолидированный бюджет региона

Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл первое в текущем году заседание межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области. В заседании приняли участие члены регионального правительства, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

В центре внимания – основные результаты исполнения мероприятий по повышению поступлений имущественных налогов и арендных платежей; транспортного налога; налогов, взимаемых в связи с применением специальных налоговых режимов; природных и экологических платежей в консолидированный бюджет Мурманской области за 2018 год и планы, намеченные к реализации в 2019 году.

По итогам 2018 года рост поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области отмечен по налогам:  на имущество организаций – в 1,3 раза (на 1,4 млрд рублей) в основном в результате ввода в эксплуатацию основных фондов крупнейшими организациями региона, оптимизацией региональных налоговых льгот, а также отменой на федеральном уровне с 1.01.2018 льготы в отношении движимого имущества; единому сельскохозяйственному налогу – в 1,5 раза (на 699,2 млн рублей) преимущественно за счет увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – в 1,2 раза (на 289,1 млн рублей); земельному налогу – в 1,7 раза (на 286,5 млн рублей), в том числе в связи с отменой льготы для государственных областных учреждений в отдельных муниципальных образованиях региона; транспортному налогу на 4,7 % (на 25,5 млн рублей).

Также увеличилась плата за негативное воздействие на окружающую среду в 1,6 раза (на 82,5 млн рублей) и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 1,9% (на 36,1 млн рублей).

В то же время в объёме налоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области сократились поступления: по налогу на имущество физических лиц – на 15,4% (на 60,3 млн рублей), в основном по причине перехода на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 5,5% (на 20 млн рублей), в том числе, по причине перехода ряда хозяйствующих субъектов на патентную систему налогообложения (о чем свидетельствует рост поступлений по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в 1,2 раза, или на 7,9 млн рублей).

Кроме того, участники заседания уделили внимание вопросу межведомственного взаимодействия, направленного на предотвращение уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей на территории Мурманской области.

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