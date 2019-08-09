Мурманская область. Арктика09.08.19 14:34
По итогам кампании по целевому набору 52 выпускника Мурманской области стали студентами медицинских вузов
В сентябре они начнут обучение в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова, Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова, Северном государственном медицинском университете, Петрозаводском государственном университете, Российском медицинском университете им. Н.И. Пирогова и Институте медицинского образования Центра Алмазова. Из них 42 человека будут обучаться по специальности «лечебное дело», шестеро – «стоматология» и четверо – «педиатрия».
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Последние комментарии
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Михаил Зуб
07.08.19 22:51
Уважаемый господин журналист.По сути Вашей статьи: 1.Мы благодарны подобной реакции. 2.По части ст.25.1.НК,просмотрите https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.fishnet.ru %2Fnews%2Fnovosti_otra
Рыбачок
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