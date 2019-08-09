По итогам кампании по целевому набору 52 выпускника Мурманской области стали студентами медицинских вузов

В сентябре они начнут обучение в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова, Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова, Северном государственном медицинском университете, Петрозаводском государственном университете, Российском медицинском университете им. Н.И. Пирогова и Институте медицинского образования Центра Алмазова. Из них 42 человека будут обучаться по специальности «лечебное дело», шестеро – «стоматология» и четверо – «педиатрия».