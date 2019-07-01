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Мурманская область. Арктика01.07.19 07:45

По итогам конкурса «Патриот России – 2019» Юрий Банько, автор публикаций на «Арктик-ТВ», удостоен золотой медали за серию материалов о военных – героях нашего времени

Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России – 2019» на лучшее освещение в электронных и печатных СМИ темы патриотического воспитания, которое проводит Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Международный пресс-клуб. Вручение наград состоится 24-25 июля в городах Тамбове и Мичуринске.

В аналитической записке по Интернет-проектам, представленным на конкурс «Патриот России-2019» говорится: «Герои-военнослужащие нашего времени представлены в работах сайта «Арктик-ТВ», в статьях, показывающих путь служения Отечеству, как героев, так и их предков на фоне реальной исторической обстановки».

Наш постоянный автор – свободный журналист Юрий Банько из Североморска по итогам конкурса в номинации «Служу Отечеству» удостоен золотой медали за серию публикаций о военных – героях нашего времени, опубликованных на нашем сайте. Среди них статьи: «Слабый с палубы не летает» о Герое России, заслуженном военном лётчике России полковнике Игоре Матковском; «Такими гордится страна» - о заслуженном военном лётчике России, кавалере двух орденов Мужества, бывшем заместителе командующего морской авиацией Северного флота Сергее Чечерове; «К вам с поклоном навсегда в храм шестая рота» - о командире батальона, Герое России гвардии подполковнике Марке Евтюхине.

Среди участников конкурса всегда серьёзная конкуренция. К примеру, такой же награды в этой номинации удостоено МИА «Россия сегодня» «Sputnik». Серебряной медалью награждено Региональное ИА «Топ68» из Тамбова, а дипломами за 3-е место награждены сайт «Российского союза ветеранов Афганистана-Урал» из Екатеринбурга,  интернет-проект Управления военно-политической пропаганды и агитации Главного  ВПУ ВС РФ г. Москва, итернет-портал «Ордена и медали России» (г. Москва), интернет-газета «Солдат России» (г. Санкт-Петербург).

Подводя итог можно отметить, что сайт «Арктик ТВ» в этой номинации обошёл интернет издания и Москвы, и Тамбова, и Екатеринбурга, и Санкт-Петербурга и многих других городов России.

Удостоен наш автор ещё одной награды этого конкурса в номинации «Россия – великая наша держава» - диплома за 3-е место. Этой награды удостоены его статьи в журналах «Нефть России» и «Нефтегазовая вертикаль», которые посвящены освоению богатств арктического шельфа, организации перевалки углеводородного сырья морским путем, работе завода по сжижению газа компании «НОВАТЭК» в рамках проекта «Ямал СПГ». Золотой медали удостоен в этой номинации и журнал «Родина» (г. Москва).

Удостаивался серебряных медалей конкурса «Патриот России» в номинации «Служу Отечеству» и «Россия – великая наша держава» Юрий Банько и в 2017 и 2018 годах.

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