По итогам летней кампании временного трудоустройства подростков в Мурманской области работу получили 4522 несовершеннолетних

Одной из тем, вынесенных сегодня губернатором Мариной Ковтун на оперативное совещание, стали итоги летней кампании по организации временного трудоустройства подростков в свободное от учёбы время и в период каникул.

О предварительных итогах кампании доложил председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный. На 1 сентября центрами занятости населения области заключены 323 договора с 243 предприятиями на организацию временных рабочих мест для подростков, при этом 167 из них – организации внебюджетной сферы. Организовано более четырёх тысяч дополнительных рабочих мест в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, торговле. С начала года трудоустроены 4522 подростка.

«Особое внимание уделяется подросткам, состоящим на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, безнадзорным, детям-сиротам, детям, проживающим в неполных и многодетных семьях, детям из семей безработных родителей. Из числа трудоустроенных 2309 человек – это дети, находящиеся в социально опасном положении, что составляет 51% от всех участников трудовой кампании», – подчеркнул Константин Бережный.

Глава ведомства также отметил, что в 2018 году средства областного бюджета на материальную поддержку подросткам снижены не будут и составят 4,5 млн рублей. Практически во всех муниципальных образованиях на финансирование временной занятости подростков выделены средства местных бюджетов в общем объёме 19,7 млн рублей. Работа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан будет продолжена до конца текущего года.

Марина Ковтун подчеркнула, что эту работу следует продолжать – впереди осенние каникулы, возможно, кто-то из ребят захочет подработать в это время. Необходимо, чтобы они имели такую возможность.