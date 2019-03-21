По итогам первого дня соревнований первенства России по биатлону ы спортсмены Мурманской области завоевали серебряную и бронзовую награды

В Мурманске на первенстве России среди старших юношей и девушек прошли индивидуальные гонки. Петербуржец Дионис Родунер одержал победу у юношей, несмотря на три промаха. Лучшей среди девушек стала Александра Пылаева из Свердловской области, ставшая единственной участницей соревнований, прошедшей гонку без штрафа.

Биатлонисты команды Мурманской области завоевали серебряную (Валерия Чекалова) и бронзовую (Александра Никульшина) награды. Следом за ними на 4 месте финишировала Эльмира Магомедова, уступив всего 4 секунды подруге по команде. По ходу она шла чуть быстрее по дистанции, но коррективу внесли 3 не закрытых мишени. Все спортсменки обеспечили себе нормативы мастеров спорта.

Итоги первенства России в Мурманске: индивидуальная гонка (12,5 км., юноши) – 1 - Дионис Родунер (г.Санкт-Петербург) — 42.09,6 (3), 2 - Роман Рассказов (Тюменская обл.) +50,5 (4), 3 - Павел Менделеев (Тюменская обл.) +53,3 (1); индивидуальная гонка (10 км., девушки ) – 1 - Александра Пылаева (Свердловская обл.) — 35.47,8 (0), 2 - Валерия Чекалова (Мурманская обл.) +1.20,5 (4), 3 - Александра Никульшина (Мурманская обл.) +1.30,5 (2).

Победителям соревнований помимо медалей и дипломов Минспорта России были вручены подарки от партнера 85-го Праздника Севера.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, следующие старты начнутся 22 марта. Биатлонисты будут соревноваться в спринтерских гонках на 6 и 7,5 км.