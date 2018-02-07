Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, по итогам прошлого года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 110,9% относительно уровня 2016 года (в среднем по России – 101%). В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года уровень производства снизился на 3,8% (в среднем по России – на 1,5%), по отношению к предыдущему месяцу – вырос на 3,5% (в среднем по России – на 8,2%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с 2016 годом снизились на 3%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 0,9%, на экспорт – на 6,2%.