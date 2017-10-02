По итогам семи месяцев в связи с существенным снижением рождаемости сохраняется естественная убыль населения Мурманской области

Региональное Министерства экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в 2017 году демография Мурманской области характеризуется снижением рождаемости и смертности, сокращением темпов миграционной убыли населения.

Структурные изменения численности населения продолжают определять динамику рождаемости. Сокращение численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет) в 2016 году к уровню 2015 года на 3,3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет – на 6,9% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, обусловило снижение общей рождаемости в текущем году.

За семь месяцев текущего года родилось 4575 детей, что на 9,4% меньше аналогичного периода 2016 года. Коэффициент рождаемости снизился до 10,4 родившихся на 1000 населения против 11,4 в январе-июле 2016 года.

В то же время благодаря системным мерам в сфере здравоохранения сохраняется нисходящая тенденция смертности населения. Число умерших в январе-июле этого года сократилось на 4,1% (4938 человек против 5148 человек в январе-июле 2016 года). Общий коэффициент смертности составил 11,2 умерших на 1000 населения, что на 0,4 промилле ниже значения соответствующего периода предыдущего года.

Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших на 100 тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 30%, болезней системы кровообращения – на 6%, злокачественных новообразований – на 5%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 3%. При этом отмечен рост смертности от внешних причин (на 9%) и болезней органов пищеварения (на 3%).

Число детей, умерших в возрасте до года, составило 23 человека, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. При этом коэффициент младенческой смертности увеличился до 4,7 на 1000 родившихся против 4,4 в 2016 году. Основными причинами младенческой смертности являлись внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжелая интранатальная асфикция.

Таким образом, по итогам семи месяцев в связи с существенным снижением рождаемости сохраняется естественная убыль населения области – 363 человека (в январе-июле 2016 года – 98 человек). Коэффициент естественной убыли составил 0,8 человека на 1000 населения.

В текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в основном за счёт увеличения числа прибывших граждан из других регионов страны на фоне сокращения числа выбывших в них.

В январе-июле она составила 1519 человек, что на 26% меньше чем в соответствующем периоде предыдущего года.