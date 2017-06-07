По итогам восьмимесячного похода к наградам представлены более 200 военных БПК «Североморск»

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе торжественной встречи после выполнения задач дальнего похода большого противолодочного корабля «Североморск» вручил ряду военнослужащих государственные награды и медали Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам восьмимесячного похода к наградам представлены более 200 военных «Североморска».

Как сообщает пресс-служба СФ, поход отряда кораблей начался 15 октября 2016 года. Три месяца экипаж «Североморска» выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в акватории Средиземного моря. В середине января «Североморск» отправился в дальнее плавание, через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

Экипаж корабля представил российский флот в международном военно-морском учении «Аман – 2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана. Затем российские моряки совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо- Верде). За время похода моряки также совершали деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Тартус (Сирия), Лиссабон (Португалия). Всего большой противолодочный корабль прошел более 40 тысяч морских миль.