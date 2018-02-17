Грузооборот портов Арктического бассейна РФ по итогам января 2018 года составил 6,74 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 38,6%, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Перевалка наливных грузов портами бассейна за отчётный период составила 4,28 млн тонн, что превышает показатель января прошлого года на 34,5%. Порт Мурманск нарастил перевалку наливных грузов на 28,3%, до 2,62 млн тонн. Стивидорной компанией ООО «РПК Норд» перевалено 1,67 млн тонн (+47,2).

Перевалка сухих грузов за отчётный период выросла на 46,3%, до 2,46 млн тонн. Порт Мурманск нарастил перевалку сухих грузов на 52,6%, до 2,05 млн тонн.

В целом по итогам января 2018 года грузооборот порта Мурманск увеличился на 38%, до 4,67 млн тонн. Порт Саббета нарастил перевалку грузов в 2 раза, до 981,2 тысячи тонн, Архангельск - на 56%, до 215,7 тысячи тонн, Кандалакша - в 2,6 раза, до 157,9 тысячи тонн.

По итогам 2017 года грузооборот портов Арктического бассейна РФ составил 74,2 млн тонн, в том числе: перевалка наливных грузов - 45,08 млн тонн, сухих - 29,12 млн тонн. Грузооборот порта Мурманск составил 51,67 млн тонн.