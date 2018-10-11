По качеству управления финансами Мурманская области оказалась в числе «хорошистов»

Минфин опубликовал рейтинг российских регионов по качеству управления финансами. 85 территорий оказались поделены на три группы, в первую из которых попали 27 «лидеров», во вторую - 47 «середняков» и в третью - 11 «аутсайдеров».

В число регионов с наивысшим качеством управления бюджетами ожидаемо попали Москва и Санкт-Петербург. Кроме них в первой группе регионы Уральского федерального округа почти полным составом (кроме Курганской области и Югры), два региона из Центрального, три - из Северо-Западного, четыре - из Южного, по пять - из Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Екатерина Захарчук, руководитель Центра стратегического развития территорий Института экономики Уральского отделения РАН, отмечает, что рейтинг позволяет выявить некую закономерность: почти все богатые российские регионы оказались в лидерах по качеству управления собственными финансами, а самые бедные дотационные территории - в аутсайдерах.

В числе «хорошистов» оказалось большинство - 47 регионов из 85. В их бюджетной политике аналитики Минфина обнаружили незначительные бреши: негрубые нарушения бюджетного законодательства или условий кредитования за счёт федерального бюджета. В эту группу попали и несколько лидеров прошлого года, к примеру, Тульская и Мурманская области, Башкортостан, Бурятия, Якутия и Югра.

Что же касается «аутсайдеров», то их количество и качественный состав за последний год существенно изменились. Так, по итогам 2016 года в группе с низким качеством управления региональными финансами находились 15 регионов, а в 2017 году их осталось 11.

Напомним, мониторинг министерство ведёт с 2009 года. Со временем методика усложняется, добавляются новые критерии. По оценке Елены Анисимовой, эксперта группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в этом году использовались семь групп индикаторов, в каждой из которых было от 8 до 23 параметров.

Также в рейтинге учитывалось качество бюджетного планирования, исполнения бюджетов, управления долговыми обязательствами и госсобственностью, оценивались финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, степень прозрачности бюджетного процесса и выполнение майских указов.

«Присваиваемая субъектам РФ оценка качества управления региональными финансами является фактором нематериального стимулирования и определяет направления для повышения качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов в субъектах РФ», - прокомментировали «РГ» в пресс-службе Минфина.