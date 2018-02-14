По качеству жизни Мурманская область в 2017 году поднялась на 6 ступенек

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» опубликовали рейтинг регионов России по качеству жизни в 2017 году. Первые строчки в этом рейтинге традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Отметим, что таблица формировалась на основе анализа 72 показателей, в числе которых: занятость населения, уровень доходов и жилищные условия, а также показатели здоровья, образования, безопасности, экологической ситуации, развития инфраструктуры и малого бизнеса.

Мурманская область по качеству жизни в 2017 году поднялась на 6 позиций от показателей 2016 года, переместившись с 48 на 42 место с показателем рейтингового балла 45,52. Для сравнения: у Санкт-Петербурга 2 место с рейтинговым баллом 75,88, а у Республики Карелия – 70 место с показателем 35,95.