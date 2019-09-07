По Кольскому мосту проезд перекрывают, а на мосту через Тулому действуют ограничения

7 сентября с 0.00 до 20.00 в связи с проведением в Мурманске фестиваля спорта «Гольфстрим», будет перекрыто движение всех видов автомобильного транспорта по мостовому переходу через Кольский залив. Альтернативный маршрут движения на другой берег Кольского залива - по мосту через реку Тулома в городе Кола.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей, что на мосту через реку Тулома существуют ограничения движения транспортных средств: проезд автомобилей и большегрузов массой свыше 12 тонн запрещён, интервал движения между автомобилями не менее 25 метров , ограничение скорости движения - 20 км/ч .