По кошелькам северян сильнее всего «ударили» лук репчатый, спички и проезд железнодорожным транспортом

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, в июне 2019 года в Мурманской области инфляция сложилась на уровне 102,8% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 102,4%).

Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 3,7%, непродовольственные товары – на 1,7% и платные услуги населению – на 3%.

Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием отдельных видов плодоовощной продукции. За шесть месяцев текущего года лук репчатый подорожал в 1,7 раза, капуста белокочанная, свекла, морковь и виноград – в 1,4 раза, картофель и яблоки – в 1,3 раза, груши, бананы, лимоны и чеснок – в 1,2 раза, помидоры – на 4%.

Кроме того, увеличение цен отмечено на пшено (на 22%), баранину (на 13%), муку пшеничную (на 11%), говядину на кости (на 8%), соль (на 7%), рыбу мороженную (кроме лососевых пород) и макаронные изделия (на 6%), сливочное и оливковое масло, консервы фруктово-ягодные и чай (на 5%), кондитерские изделия (на 4%).

Снижение цен в июне текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года наблюдалось на огурцы (на 22%), яйца (на 17%), апельсины (на 16%), свинину бескостную, горох и фасоль (на 3%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на спички (на 8%), товары для животных (на 7%), печатные издания, парфюмерно-косметические товары и нитки (на

6%), перевязочные материалы (на 5%), белье постельное, чулочно-носочные изделия, медицинские товары и табачные изделия (на 4%).

Стоимость телерадиотоваров и фотоаппаратов снизилась на 3%.

Из числа платных услуг населению проезд железнодорожным транспортом подорожал на 15%, услуги правового характера – на 10%, ветеринарные услуги и авиаперелет – на 8%, проезд в городском пассажирском транспорте и услуги прачечных – на 7%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 6%, услуги парикмахерских и фотоателье – на 4%.