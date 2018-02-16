По квартирам кандалакшан ходят «газовщики» - мошенники!

В полицию Кандалакши поступают обращения горожан, рассказывающих о том, что женщина и мужчина средних лет под видом сотрудников горгаза проходят по жилым домам, стараясь попасть в квартиру под разными предлогами. Например, предлагают заменить счетчики, проверить исправность оборудования, приобрести первичные средства пожаротушения. Кроме того, посещая квартиры пенсионеров, мошенники похищают деньги.

За минувшую неделю на территории города зарегистрировано уже три подобных случая. Сумма ущерба составила почти 40 тысяч рублей.

Двое из потерпевших приобрели огнетушители, причем одна пенсионерка купила его у мошенников за 7 тысяч рублей, другая - за 8 тысяч.

Вчера ещё одна пожилая горожанка лишилась своих денежных средств. На улице Данилова мошенники, представившиеся работниками горгаза, убедили 80-летнюю пенсионерку пустить их в квартиру, якобы для того, чтобы осмотреть газовую плиту. Так называемая «сотрудница» пояснила пожилой женщине, что ей требуется срочная замена газового прибора учёта. Во время визита неизвестных потерпевшая отлучалась за необходимыми документами в комнату. А после ухода визитеров обнаружила, что из кошелька, который находился в коридоре, похищены денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».