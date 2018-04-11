«Птица Баренц» «расправляет крылья» над Мурманской областью11 апреля будет запрещена парковка и перекрыто движение всех транспортных средств по улице Самойловой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.04.18 09:07

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по факту нарушения прав собственников квартир при выборе управляющей организации

Прокуратурой Первомайского округа города Мурманска по коллективному обращению жильцов домов № 108 корп. 3 по просп. Кольскому и № 34 по ул. Героев Рыбачьего областного центра по вопросу проведения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов с нарушениями жилищного законодательства, проведена проверка.

Установлено, что в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 108 корп. 3 по просп. Кольскому в форме заочного голосования от 19 декабря 2016 года приняли участие собственники, обладающие 53,95% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

В собрании собственников помещений многоквартирного дома № 34 по ул. Героев Рыбачьего в форме заочного голосования от 15 мая 2017 года приняли участие собственники, обладающие 51,52% голосов от общего числа голосов собственников. Собственники в обоих случаях проголосовали за расторжение договора управления с действующей управляющей организацией и выбрали другую в качестве организации, осуществляющей обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома.

Опрошенные в прокуратуре округа заявители, пояснили, что в протоколах общего собрания они не расписывались. В указанных протоколах стоят подписи, не принадлежащие собственникам.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел № 3 СУ при УМВД России по городу Мурманску направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), которые в настоящее время расследуются.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 119 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа.
10.04.18 22:47
Да, заработная плата водителя наземного ГЭТа и заработная плата руководства предприятия очень разнятся. ОЧЕНЬ РАЗНЯТСЯ, горожане и гости города-героя! Хотя 100 акций предприятия принадлежат Администра
Комментарий к новости:Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»
Владимир Владимирович Долинин, водитель наземного ГЭТа, читающий стихи своим пассажирам.
10.04.18 22:32
Если закроют маршрут наземного ГЭТа № 10, то нас - ветеранов наземного ГЭТа - меня, Екатерину Немченко и других водителей отправят на заслуженный отдых. Да, нам уже немало лет: мне 63 года, а Екатерин
Комментарий к новости:Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»
Владимир Владимировчи Долинин, водитель наземного ГЭТа, читающий стихи за штурвалом элетролайнера
10.04.18 22:21
Господин Коробков С. Е. отчасти лукавит, т. к. если будет принято решение о закрытии маршрута наземного ГЭТа № 10 на уровне администрации города и Совета депутатов, то мнение жителей города НИКТО во в
Комментарий к новости:Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВерховного суда РФ запретил «драть три шкуры» с должников-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 1,7 рубля, евро – на 2,4 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика