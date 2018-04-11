По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по факту нарушения прав собственников квартир при выборе управляющей организации

Прокуратурой Первомайского округа города Мурманска по коллективному обращению жильцов домов № 108 корп. 3 по просп. Кольскому и № 34 по ул. Героев Рыбачьего областного центра по вопросу проведения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов с нарушениями жилищного законодательства, проведена проверка.

Установлено, что в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 108 корп. 3 по просп. Кольскому в форме заочного голосования от 19 декабря 2016 года приняли участие собственники, обладающие 53,95% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

В собрании собственников помещений многоквартирного дома № 34 по ул. Героев Рыбачьего в форме заочного голосования от 15 мая 2017 года приняли участие собственники, обладающие 51,52% голосов от общего числа голосов собственников. Собственники в обоих случаях проголосовали за расторжение договора управления с действующей управляющей организацией и выбрали другую в качестве организации, осуществляющей обслуживание общедомового имущества многоквартирного дома.

Опрошенные в прокуратуре округа заявители, пояснили, что в протоколах общего собрания они не расписывались. В указанных протоколах стоят подписи, не принадлежащие собственникам.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел № 3 СУ при УМВД России по городу Мурманску направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), которые в настоящее время расследуются.