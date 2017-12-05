По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела за уклонение от призыва на военную службу

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства о воинской обязанности и военной службе. В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о воинской обязанности и военной службе, выразившиеся в уклонении двух жителей города Мурманска от исполнения обязанности по прохождению военной службы по призыву.

Так, двое граждан Российской Федерации, подлежали призыву на военную службу, состоя на учете в военном комиссариате города. Не имея отсрочки и оснований для освобождения от призыва на военную службу, указанные лица уклонялись от прохождения медицинских комиссий, а также от явок в военный комиссариат города Мурманска.

По результатам проверки прокуратурой округа вынесены постановления о направлении материалов проверки в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК РФ по Мурманской области для решения вопроса об уголовном преследовании указанных граждан по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.

Следственным органом возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).