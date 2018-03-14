Мурманская область. Арктика14.03.18 17:14
По минам, морским и воздушным целям отсреляется корабль Северного флота в Баренцевом море
Тральщик «Котельнич» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота проведёт стрельбы в Баренцевом море.
Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж корабля отработает комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также отработает уничтожение плавающей мины.
Стрельбы проведут универсальными скорострельными установками калибра 30 мм.
Базовый тральщик «Котельнич» предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне. Для снижения магнитного поля корабля его корпус выполнен из дерева.
Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют современное радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение.
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ирина
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если собак неподкармливать они еще злее будут
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Алекс
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Volk
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Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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