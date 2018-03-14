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Мурманская область. Арктика14.03.18 17:14

По минам, морским и воздушным целям отсреляется корабль Северного флота в Баренцевом море

Тральщик «Котельнич» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота проведёт стрельбы в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж корабля отработает комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также отработает уничтожение плавающей мины.

Стрельбы проведут универсальными скорострельными установками калибра 30 мм.

Базовый тральщик «Котельнич» предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне. Для снижения магнитного поля корабля его корпус выполнен из дерева.

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют современное радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение.

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