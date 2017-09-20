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Мурманская область. Арктика20.09.17 10:52

По мнению 43,1% респондентов, в российской экономике происходит скорее ухудшение ситуации и даже заметный спад

Экономическая политика государства не всегда понятна населению, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. Например, только 46,7% работающих граждан представляют цели и смысл экономической политики, проводимой в настоящее время государством. Ещё примерно столько же респондентов (44,5%) не вполне понимают действия государства в экономике.

За последние полутора десятков лет, как показывают данные опросов, выросла доля работников, которые видят рациональное зерно в экономических действиях государства с 29,5% в 2004 году до 46,7% в 2017 году,  говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

Тем не менее, занятое население, по данным опросов, не видит позитивных сдвигов в текущей экономической ситуации. По мнению 43,1% респондентов, в российской экономике происходит скорее ухудшение ситуации и даже заметный спад. Четверть опрошенных (25,7%) заявили, что ничего не меняется, и только 25,8% граждан увидели в ней признаки улучшения и заметного подъёма.

 Полученные данные сильно отличаются от результатов опроса 2002 года. Так, в 2002 году после затяжного кризиса 90-х гг. среди населения фиксировался рост позитивных настроений в отношении направления развития экономики. Сегодня ситуация выглядит иначе. В оценках граждан больше наблюдаются негативные ожидания, отмечают эксперты РАНХиГС.

Только 3,5% респондентов абсолютно уверены в том, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде. На необходимость внесения небольших изменений и продолжение текущего курса указывают 22,5% опрошенных, 42,5% считают, что высшим федеральным органам власти нужно внести существенные изменения в экономическую политику, а 21,1% убеждены, что для нормализации ситуации в экономике следует полностью изменить курс экономической политики.

По мнению большинства граждан, это не экономические санкции, принятые в отношении нашей страны, и не уклонение большой массы населения от уплаты налогов, нехватка квалифицированных руководителей или высокие социальные обязательства государства, хотя, безусловно, данные обстоятельства оказывают непосредственное влияние на стабильность экономического развития. Проблемы развития экономики граждане, в первую очередь, видят в "круговой поруке и коррупции". На это обращает внимание каждый второй респондент, свидетельствуют данные опроса. Причём такой позиции придерживаются представители разных социально-демографических и профессиональных групп.

Нестабильность в экономике вынуждает население всё больше действовать в обход государства, чаще опираясь на свои силы, что несомненно будет приводить к росту нерегулируемого «теневого» рынка труда. Кроме того, отмечают аналитики РАНХиГС, такая ситуация в экономике создает дополнительную социальную напряженность на рынке труда, выраженную в росте различных опасений работающего населения в отношении занятости и оплаты труда. Например, в 2017 году 70,8% работников беспокоила возможность потери своей нынешней работы, в 2016 году таких было 61,1%, в 2004 году - 56,8%, пишет finmarket.ru.

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