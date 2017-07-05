По Мурманской области будет облачная погода. Дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Карелии в северном направлении. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, северо-восточный ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +8+13°.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11º, днём +8+13º, на востоке области +16º.