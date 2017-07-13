По Мурманской области ожидается дождь, понижение температуры

Как сообщает Мурманское УГМС, очередной циклон с районов Белоруссии сместится на Ботнический залив. По Мурманской области ожидается отход ветра к северо-восточному, восточному направлению, дождь, понижение температуры воздуха на севере нашего региона.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +17+22º.

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На востоке Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.