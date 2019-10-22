По Мурманской области ожидается гололедица, местами сильная

Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 23 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, мокрый снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от -3 до +3°.

Завтра, 23 октября, будет облачная, днём с прояснениями погода. Снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, местами сильная.