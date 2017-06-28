Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 июня погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, поле повышенного атмосферного давления. 29 июня по Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха днём +12+17°, на юге области до +20°.

30 июня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха днём +16+23°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +12+17°, на юге области до+20°.