Мурманская область. Арктика28.06.17 18:02
По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 июня погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, поле повышенного атмосферного давления. 29 июня по Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха днём +12+17°, на юге области до +20°.
30 июня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха днём +16+23°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +12+17°, на юге области до+20°.
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