Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха днём 8 июля +13+18°, 9 июля +17+22°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +13+18º.

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Температура воды на реках Кольского полуострова равна 10-13°, на реках юга области 15-16°, на горных реках 3-4°. На водохранилищах температура воды равна 5-11°, на водохранилищах Иовском и Княжегубском 12-14°. Температура воды на реках и водоёмах ниже, чем в прошлом году в это время на 2-3°.