По Мурманской области ожидается переменная облачность без осадков

Цитата: "Цель наших исторических гостиных не просто провести лекции, отмечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. Лекцию может провести и учитель, и я, как уч

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Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.