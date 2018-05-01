Мурманская область. Арктика01.05.18 18:03
По Мурманской области ожидается переменная облачность без осадков
Завтра по Мурманской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый, днем на западе области умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -13°, днем +4+9°. Ночью местами гололедица.
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Последние комментарии
Иван
29.04.18 23:36
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Юляша Б из Простоквашино.
28.04.18 23:16
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Комментарий к новости:Старшеклассники гимназии № 6 Мурманска посетили историческую гостиную
Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
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