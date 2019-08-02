По Мурманской области ожидается постепенное усиление северного ветра, дождь различной интенсивности
Закончился второй месяц лета. Вопреки долгосрочному прогнозу среднемесячная температура воздуха в Мурманской области оказалась ниже климатической нормы. По предварительным данным отклонение в среднем по региону составило -1,7 °. И с 1936 года это 12 место в ранжированной по возрастанию значений ряду. Самым холодным был июль 1968 года с отклонением среднемесячной температуры воздуха -4,1°. Вторым по «холодности» был 1950 год, тогда отклонение составило -3,1°.Третьим в данном ряду, несмотря на бурно происходящие процессы глобального потепления, стоит июль 2015 года с аномалией -2,7°. Экспресс анализ температуры воздуха в августе в рассматриваемые годы показал, что и в 1950 году и в 2015 году после существенно холодного июля наступал тёплый август с положительными аномалиями среднемесячных температур больше 1,3°.
Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 августа погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся со Свердловской области в северо-западном направлении. По Мурманской области ожидается постепенное усиление северного ветра, дождь различной интенсивности, температура воздуха 3-6° ниже климатической нормы.
Завтра, 3 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный на западе области умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°.
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На реках Мурманской области наблюдается летняя межень. Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летней межени на 5-25 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 8-13°, на горных реках 4-6°. Температура воды в реке Кола равна 11°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
По Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность: на юге Печенгского и западе Кольского районов V регионального класса; в районе г.Апатиты V регионального класса; в Мончегорском, Кандалакшском районах и на западе Терского района IV регионального класса.