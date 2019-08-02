Закончился второй месяц лета. Вопреки долгосрочному прогнозу среднемесячная температура воздуха в Мурманской области оказалась ниже климатической нормы. По предварительным данным отклонение в среднем по региону составило -1,7 °. И с 1936 года это 12 место в ранжированной по возрастанию значений ряду. Самым холодным был июль 1968 года с отклонением среднемесячной температуры воздуха -4,1°. Вторым по «холодности» был 1950 год, тогда отклонение составило -3,1°.Третьим в данном ряду, несмотря на бурно происходящие процессы глобального потепления, стоит июль 2015 года с аномалией -2,7°. Экспресс анализ температуры воздуха в августе в рассматриваемые годы показал, что и в 1950 году и в 2015 году после существенно холодного июля наступал тёплый август с положительными аномалиями среднемесячных температур больше 1,3°.

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 августа погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся со Свердловской области в северо-западном направлении. По Мурманской области ожидается постепенное усиление северного ветра, дождь различной интенсивности, температура воздуха 3-6° ниже климатической нормы.