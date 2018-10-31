Как сообщает Мурманское УГМС, 1 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по югу Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, преобладающая температура воздуха от +4 до -1°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.