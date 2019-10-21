По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 22 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха понизится до -5-10°, в центральных районах при прояснениях до -12-17°. Днем во вторник и в течение суток 23 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, снег, мокрый снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от -3 до +3°.

Завтра, 22 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днём снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

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В период с 19 по 21 октября на большинстве рек и небольших озёрах Кольского полуострова появился лёд в виде заберегов, шугохода, сала, неполного ледостава.