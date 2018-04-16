По Мурманской области ожидаются небольшие осадки и переменная облачность

17 апреля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле, а 18 апреля - под влиянием юго-западной периферии циклона с центром в Карском море.

По Мурманской области местами ожидаются небольшие осадки, переменная облачность. Ветер слабый, переменный, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -5-9°, днем +4+10°.

Опасных явлений погоды не ожидается.