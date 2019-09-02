По Мурманской области проехал «Поезд молодёжной культуры»

1 сентября в Мурманске завершился областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры». В течение трёх дней пассажиры железнодорожного состава – молодые заполярные артисты, художники и волонтеры – представляли свои таланты, демонстрировали творческие номера и давали мастер-классы широкой публике. Железнодорожный состав РЖД из локомотива и двух вагонов доставил участников фестиваля в Кандалакшу, Оленегорск, а вчера вернулся в Мурманск. В каждом городе было создано креативное пространство, включающее семь творческих площадок: музыкальную, танцевальную, народную, спортивную, art-площадку, добровольческую и профориентационную. Фестиваль стал катализатором молодёжных творческих сил, площадкой для обмена идеями, на которой любой желающий смог проявить себя и показать своё творчество.

Основная цель фестиваля – выявление талантливой молодёжи региона, создание возможностей для демонстрации своего искусства, помощь в профессиональном ориентировании в сфере культуры и искусства. Областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры» является частью большого проекта по поддержке молодежных инициатив в сфере современного искусства.

Организаторы фестиваля – Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» при поддержке правительства Мурманской области и комитета по культуре и искусству Мурманской области.