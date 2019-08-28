По Мурманской области промчится «Поезд молодёжной культуры»

С 30 августа по 1 сентября в Мурманской области состоится областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры». О программе и запланированных в рамках фестиваля событиях рассказали сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, и.о. руководителя Мурманской региональной общественной организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» Елена Титаренко и руководитель проекта Игорь Пусачев.

Железнодорожный состав ОАО «РЖД» из локомотива и двух вагонов доставит участников фестиваля в Кандалакшу, Оленегорск, а затем вернётся в Мурманск. Его пассажирами станут заполярные артисты, художники и волонтеры.

В каждом городе будет создано креативное пространство, включающее музыкальную, танцевальную, народную спортивную и art-площадки, а также тематические площадки по всем видам добровольческой и профориентационной деятельности.

Открытие фестиваля пройдёт 30 августа в 16.00 на главной сцене Центральной площади города Кандалакша. Ведущие проведут конкурсы и викторины, расскажут гостям о расположении тематических площадок.

В центре креативного пространства на АRT-площадке мурманская художница Екатерина Кузнецова даст мастер-класс по рисованию в технике «Флюид-арт», результатом которого станет создание самого большого художественного панно на Северо-Западе России. Гостей площадки ждут различные мастер-классы, выставки и модные показы. Яркой изюминкой станет командный конкурс по раскрашиванию автомобилей смываемыми красками.

Музыкальная площадка соберет любителей хип-хопа, рока, авторской песни, поп-музыки и эстрадного вокала. Их ждут выступления известных коллективов и солистов Мурманской области.

Зажигательные выступления и мастер-классы по танцам проведут на своей площадке танцоры разных направлений и стилей – GustLife, RootsUP и RindCrew (г. Мурманск), PowerofDance (г. Кандалакша).

Народная площадка наполнится творчеством и фольклором. В ее работе примут участие мурманские коллективы «Терра Данс» и «DanceWorld», солисты ансамблей «Золотица» и «Полянка» из Мончегорска, ансамбль народной песни и танца «Забава» из Апатитов, кандалакшский ансамбль танца «Юность». Пройдёт выставка работ народных ремесел.

«Лайф-пространство» будет ждать любителей спорта и активного образа жизни. Для них подготовлены спортивные состязания с элементами ГТО.

На площадке «Добровольчество» презентуют направления волонтерской деятельности, будет работать рекрутинговый центр. На профориентационной площадке Центр занятости населения Кандалакшского района проведёт ярмарку вакансий и поможет определиться с профессиональным направлением.

Креативное пространство «Поезда молодёжной культуры» начнёт работу в Оленегорске в сквере на Ленинградском проспекте 31 августа в 14.00. Кроме уже описанных активностей, гости поучаствуют в создании одежды из эко-материалов и модном показе. Центр внешкольной работы Оленегорска проведет показательные выступления воспитанников секции по самбо, гражданский патриотический добровольческий поисковый отряд «Патриоты – наследники Победы» проведут урок живой истории и откроют две экспозиции.

В Мурманске место проведения фестиваля – сквер на улице Ленинградской, начало работы творческих площадок – 1 сентября - в 14.00. В числе интерактивных площадок будет работать спортивная с гигантским реквизитом, пройдут выставки, концерты и мастер-классы.

Итогом каждого фестивального дня станут большие гала-концерты: в Кандалакше – 30 августа - 18.00, в Оленегорске – 31 августа - в 17.00, в Мурманске 1 сентября - в 16.30.