Как сообщает Мурманское УГМС, 19 октября наш регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, связанных с активным циклоном с центром в Баренцевом море. По Мурманской области пройдёт снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха от +2 до -2°.

20 октября на территорию Кольского полуострова распространится антициклон: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.

Завтра, 19 октября, будет переменная облачность. Снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.