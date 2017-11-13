Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха 14 ноября от 0 до -5°, 15 ноября -2-7°, в отдельных районах при прояснениях -8-12°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный слабый. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица.