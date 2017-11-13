Мурманская область. Арктика13.11.17 18:02
По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха 14 ноября от 0 до -5°, 15 ноября -2-7°, в отдельных районах при прояснениях -8-12°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный слабый. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 585 человек
-
Последние комментарии
Gonshik
10.11.17 14:48
Глава региона несколько сгущает краски, делая такие заявления. В отчёте регионального Минэкономразвития говорится, что в текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в осно
Комментарий к новости:Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме – Марина Ковтун
Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро теряет 6 копеек, доллар – почти 10 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыРоссиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт