Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием циклона с центром на севере Карелии. Днём 5 июля по Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы.

6 июля ожидаются дожди, порывистый северо-восточный ветер, понижение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19º, в центральных районах области до +24º.

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Уровни воды на реках Кольского полуострова понижаются с интенсивностью 2-9 см в сутки. На реках юга и запада области весеннее половодье близится к завершению. Водность остальных рек превышает норму в 1,4-2,2 раза, в бассейнах Серебрянских и Териберских водохранилищ - в 3-4 раза.

Температура воды на реках и водоёмах равна 9-16°, на горных реках 3-9°, на Серебрянском водохранилище 4°.