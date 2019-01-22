Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области сохранится морозная погода. Теплее всего будет на севере Кольского полуострова, из-за активной циклонической деятельности в прибрежных районах.

Завтра, 23 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха -14-19°, при прояснениях -23-28°в течение суток, днём на крайнем севере области -10-15°. Гололедица.

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В связи с установившейся холодной погодой в южном колене Кольского залива, на осушных отмелях, в ковшах, в кутовых частях губ происходит образование начальных форм льда. Температура поверхностного слоя воды в Кольском заливе 22 января составила +1,5°С. В ближайшее время увеличение площади дрейфующего льда на акватории залива, препятствующего судоходству, не ожидается.