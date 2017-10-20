Как сообщает Мурманское УГМС, 21 - 22 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на севере Западной Сибири. По Мурманской области сохранится северный ветер, местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-6°, днём от-2 до +2°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3º. Местами гололедица.

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На реках Мурманской области начинаются процессы ледообразования. 20 октября на р. Туманной наблюдается снежура, на оз. Ловозере - забереги.