Мурманская область. Арктика19.08.19 18:02
По Мурманской области сохранится тёплая погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 августа погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклона, по Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдут дожди различной интенсивности.
Завтра, 20 августа, будет облачная с прояснениями. Местами дождь, гроза. Ветер южный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-ПолитбарометрПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Жить». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 61 копейку, евро подскочил почти на 73 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-Нам интересно Ваше мнение15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 302 человека