По Мурманской области сохранится тёплая погода

Д.О. Вернер И теперь им всем спасибо за пособничество врагу? Комментарий к новости: Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве

Александр Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?