По Мурманской области сохраняется морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области сохранится морозная погода. Теплее всего будет на севере Кольского полуострова, из-за активной циклонической деятельности в прибрежных районах.

Завтра, 24 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -9-16°, при прояснениях -20-28° в течение суток. Гололедица.