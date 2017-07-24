Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 июля погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы +14+19°, в центральных районах области местами +20+25°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +13+18°, в центральных районах местами до +24°.